Ramiro Vaca marca un golazo y rescata a su equipo en Marruecos

El futbolista boliviano Ramiro Vaca volvió a destacar en el exterior al marcar un gol clave para su equipo en el empate 1-1 como visitante frente a OC Safi, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Confederación de la CAF.

El mediocampista nacional apareció en el momento justo del encuentro. Tras un centro desde la banda derecha, Vaca empalmó el balón de primera y marcó un verdadero golazo que significó el empate para su equipo en territorio marroquí.

Además del tanto, el boliviano tuvo una actuación destacada durante los 90 minutos del compromiso. Según los registros del partido, generó cuatro grandes ocasiones de gol y completó seis pases clave, siendo uno de los jugadores más influyentes del encuentro.

Con esta actuación, Vaca vuelve a demostrar su gran nivel en el fútbol internacional y se consolida como una de las figuras de su equipo en la competencia continental y está apto para integrar la Verde en el repechaje mundialista contra Surinam en Monterrey.

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