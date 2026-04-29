El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, convocó a la Central Obrera Boliviana (COB) y a representantes del sector empresarial a una mesa de diálogo tripartita para abordar el incremento salarial, uno de los temas más sensibles en la actual coyuntura económica.

La reunión está prevista para este 29 de abril a las 14:00 en instalaciones del Ministerio de Trabajo, con la participación de autoridades del área económica y laboral.

Gobierno busca consenso entre trabajadores y empresarios

El ministro de Trabajo, Edgar Morales, confirmó que el encuentro reunirá a trabajadores, empleadores y el Gobierno, con el objetivo de analizar la viabilidad del incremento salarial.

“El tema central será el incremento y la capacidad de los empresarios para asumirlo”, señaló la autoridad, al remarcar que la prioridad es alcanzar acuerdos mediante el diálogo.

Desde el Ejecutivo insisten en evitar conflictos y apuestan por una salida concertada que tome en cuenta el contexto económico del país.

COB presiona tras rechazo a su pliego petitorio

La convocatoria se da en un escenario de tensión, luego de que la COB denunciara que más del 80% de su pliego petitorio fue rechazado por el Gobierno, mientras que el resto no recibió respuesta.

El dirigente Mario Aguilar advirtió que el sector mantiene su posición y ratificó el cabildo del 1 de mayo, donde se podría definir un ultimátum al Ejecutivo.

Incremento salarial, en el centro del conflicto

El ajuste salarial se ha convertido en el principal punto de disputa, en medio de demandas de los trabajadores y preocupaciones del sector empresarial sobre su capacidad de cumplimiento.

El Gobierno busca equilibrar ambas posiciones en la mesa tripartita, en un contexto marcado por presiones sociales y la necesidad de evitar mayores tensiones.

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