El Gobierno presentó un Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado que busca sostener la recuperación económica en Bolivia a través de tres pactos estratégicos. La propuesta apunta a reducir el déficit fiscal y fortalecer la inversión pública sin trasladar costos a la población.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que estos acuerdos articulan la relación entre el Estado, las regiones y el sector privado para consolidar la estabilidad.

1. Pacto con gobiernos subnacionales: más recursos para regiones

El primer eje del PGE establece un incremento de financiamiento para gobernaciones, alcaldías y universidades públicas.

Más de Bs 2.000 millones adicionales destinados a entidades subnacionales.

Objetivo: fortalecer la ejecución de proyectos regionales y dinamizar la economía local.

Este pacto busca mejorar la capacidad de inversión en infraestructura y servicios en los distintos niveles territoriales.

2. Pacto con la ciudadanía: ajuste sin impacto social

El segundo acuerdo se enfoca en reducir el gasto estatal sin afectar a la población.

Reducción del gasto corriente en más de Bs 4.100 millones.

Redistribución de recursos hacia sectores clave:

Educación: 3.000 nuevos ítems

Salud: más de 2.300 ítems

Policía: más de 1.200 ítems

Defensa: más de 200 ítems

El objetivo es priorizar servicios esenciales y sostener el empleo público en áreas críticas, evitando medidas de ajuste tradicionales.

3. Pacto con el sector productivo: incentivos y alivio tributario

El tercer pilar apunta a reactivar la economía desde la producción y la inversión privada.

Reducción de la presión tributaria.

Implementación de una Ley de Alivio Tributario.

Devolución del 100% del crédito fiscal para dinamizar liquidez.

Con estas medidas, el Gobierno busca estimular la actividad empresarial y mejorar la generación de divisas.

Déficit fiscal: el objetivo detrás de los pactos

El PGE reformulado también plantea una reducción significativa del déficit fiscal:

De 15,8% del PIB (Bs 67.090 millones) proyectado anteriormente

A 9,2% del PIB (Bs 47.024 millones)

Según el Ministerio de Economía, esto representa una reducción de un tercio del déficit en un solo año, apoyada en estos tres acuerdos.

El Gobierno descartó aplicar políticas de ajuste tradicionales:

No habrá incremento de impuestos

No se prevén relocalizaciones

Se prioriza una transición económica gradual

La estrategia, según la autoridad, apunta a consolidar la estabilidad con equilibrio fiscal y sostenibilidad social.

Con información del Ministerio de Economía.

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