¿Ya recibiste tu estado de ahorro? Gestora informa que envíos se realizarán hasta el 30 de abril

Los trabajadores bolivianos que realizan aportes para su jubilación deben estar atentos a sus bandejas de entrada. A través de un comunicado oficial, la Gestora Pública informó que ya se encuentra en proceso la distribución del Estado de Ahorro Previsional, cumpliendo con la Resolución Administrativa APS/DPC/Nº 394-2015.

El plazo para completar este envío masivo de información financiera vence este jueves 30 de abril de 2026.

¿Quiénes recibirán el documento?

La medida alcanza a todos los ciudadanos que hayan realizado contribuciones al sistema de seguridad social durante el segundo semestre de la gestión 2025. El reporte llegará a tres grupos específicos:

Asegurados Dependientes.

Asegurados Independientes.

Consultores.

Canales de envío y consulta

Para garantizar que la información llegue de forma segura y directa a cada trabajador, la Gestora ha habilitado dos canales digitales principales:

Correo electrónico: El documento será remitido a la dirección de email que el asegurado tenga registrada en la base de datos de la institución. Oficina Virtual: El estado de ahorro también estará disponible en el buzón electrónico personal dentro de la plataforma digital oficial de la Gestora.

¿Qué información contiene el Estado de Ahorro?

Este documento es vital para que los aportantes lleven un control de su futuro previsional. En él se detallan los aportes realizados, los rendimientos generados por sus ahorros y el saldo acumulado en su cuenta personal.

Asistencia al ciudadano

En caso de que los asegurados no reciban el documento antes de la fecha límite o tengan dudas sobre su contenido, la entidad ha puesto a disposición los siguientes canales de contacto:

Línea Gratuita: 800 10 1610

Página Web: www.gestora.bo

Redes sociales: Presencia en Facebook, X, Instagram, YouTube y TikTok bajo el sello de la Gestora Pública.

Recuerda revisar tu carpeta de "Correo no deseado" o "Spam", ya que en ocasiones estos comunicados oficiales pueden ser filtrados automáticamente por los sistemas de correo.

Comunicado de la Gestora.

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