El dólar paralelo rompe la barrera de los 10 bolivianos: Así cierra este martes 28 de abril en Bolivia

El mercado cambiario en Bolivia ha vivido un martes de intensa agitación. Por primera vez en el registro reciente de portales especializados, el dólar paralelo superó el umbral de los 10 bolivianos, consolidando una tendencia alcista que se aceleró significativamente entre la mañana y la tarde de hoy.

Cierre de jornada: El paralelo al alza

Los principales portales de monitoreo del mercado informal reflejan una subida constante a lo largo del día. La velocidad del incremento sorprendió a los operadores, con variaciones notables cada pocas horas:

Dolarboliviahoy.com: Cerró la tarde en Bs 10.05 para la compra y Bs 10.04 para la venta. Esta cifra contrasta drásticamente con los Bs 9.87 registrados a las 6:00 a.m. y los Bs 9.92 reportados al mediodía.

Dolarboliviahoy.com

Bolivianblue.net: Reportó un cierre aún más alto, situándose en Bs 10.07 para la compra y Bs 10.04 para la venta. Al iniciar la jornada, este mismo portal cotizaba la compra en Bs 9.86.

Bolivianblue.net

Valores del Banco Central de Bolivia (BCB)

Mientras el mercado paralelo se dispara, el ente emisor mantiene una cotización referencial que, aunque ha mostrado ajustes, permanece por debajo de la realidad del mercado informal. Para este martes, el BCB estableció los siguientes valores:

Compra: Bs 9.52

Venta: Bs 9.72

Banco Central de Bolivia

Cabe destacar que el valor referencial oficial experimentó una ligera baja respecto al día lunes, cuando se situaba en Bs 9.54 para la compra y Bs 9.74 para la venta.

Cronología de la escalada (Martes 28 de abril)

La presión sobre la divisa se hizo evidente con el paso de las horas, según el promedio de los reportes:

Mañana (06:00): El dólar rondaba los Bs 9.86. Mediodía (12:00): La divisa se acercó al límite de los Bs 9.94. Tarde (Cierre): Se rompió la barrera psicológica, estabilizándose por encima de los Bs 10.00.

La superación de la barrera de los 10 bolivianos genera preocupación en diversos sectores económicos que dependen de la importación de insumos y productos terminados. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el informal continúa expandiéndose, lo que plantea nuevos desafíos para la estabilidad de precios y el poder adquisitivo de la población en las próximas semanas.

Mira la programación en Red Uno Play