Así cierra el dólar paralelo y el referencial este lunes 11 de mayo en Bolivia

La volatilidad marcó el ritmo del mercado cambiario boliviano este lunes. Al finalizar el día, las principales plataformas de seguimiento del mercado informal y los datos del ente emisor confirmaron un incremento en la cotización, consolidando la tendencia de la divisa por encima de los 10 bolivianos.

Mercado Paralelo: Fluctuaciones y cierre al alza

El comportamiento del dólar en los portales de monitoreo mostró una jornada de ajustes dinámicos desde las primeras horas de la mañana hasta el cierre de operaciones.

El portal Dolarboliviahoy.com inició la jornada a las 6:00 con una cotización de Bs 9.99 para la compra y Bs 9.94 para la venta. Tras un ligero descenso al mediodía (donde se situó en Bs 9.98 y Bs 9.97 respectivamente), la moneda retomó fuerza al finalizar la tarde, cerrando en Bs 10.00 para la compra y Bs 10.00 para la venta.

Dolarboliviahoy.com

Por su parte, Bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, mostró un comportamiento similar. A pesar de haber comenzado el día con una compra de Bs 10.04, experimentó una baja a mediodía hasta los Bs 9.98. Sin embargo, en el último reporte de la jornada, el portal marcó un cierre de Bs 10.03 para la compra y Bs 10.00 para la venta.

Bolivianblue.ne

Reporte Oficial del Banco Central de Bolivia

En contraste con las cifras del mercado paralelo, el Banco Central de Bolivia (BCB) reportó valores referenciales superiores para el dólar estadounidense. Según el ente emisor, para este lunes 11 de mayo, el precio oficial se estableció en Bs 10.14 para la compra y Bs 10.35 para la venta.

BCB

Esta brecha entre el mercado oficial y el informal continúa siendo el punto central de análisis para los sectores económicos del país, en una jornada donde la divisa norteamericana parece asentarse en un nuevo piso psicológico superior a la unidad de dos dígitos.

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