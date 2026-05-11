¿A cuánto está el dólar paralelo y referencial hoy? Así cotiza este lunes 11 de mayo en Bolivia

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este lunes 11 de mayo una leve variación en su cotización, de acuerdo con datos publicados por plataformas digitales que siguen el comportamiento de la divisa fuera del sistema financiero oficial.

Según el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza en Bs 9,99 para la compra y Bs 9,94 para la venta, lo que refleja un ajuste respecto a la jornada anterior. El domingo, la misma plataforma reportaba Bs 9.97 para la compra y Bs 9.92 para la venta, evidenciando un cambio en el precio de la compra y venta.

Por su parte, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, reporta que la divisa se ubica en Bs 10,04 para la compra y Bs 9,96 para la venta. En su registro del cierre del domingo, el portal señalaba Bs 9,97 para la compra y Bs 9,92 para la venta, lo que muestra un leve ascenso en la cotización de compra.

En paralelo, el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene en Bs 10,14 para la compra y en Bs 10,35 para la venta, lo que evidencia una diferencia frente al mercado informal.

En el detalle comparativo, la diferencia alcanza Bs 0,10 en la compra y Bs 0,39 en la venta, tomando como referencia la cotización más alta reportada en el mercado informal.

Aunque las variaciones son moderadas, el comportamiento del dólar paralelo y referencial continúa siendo observado de cerca por ciudadanos, comerciantes e importadores, debido a su impacto en los precios, las transacciones en moneda extranjera y las expectativas económicas en el país.

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