El programa PEPE anunció modificaciones importantes que amplían su cobertura y brindan más tiempo para el cobro del beneficio, con el objetivo de llegar a un mayor número de familias bolivianas.

A partir de los nuevos cambios, el beneficio se extiende también a estudiantes que sean alumnos regulares e inscritos en unidades educativas fiscales y de convenio del subsistema de educación regular, así como a estudiantes de centros públicos de educación especial del subsistema de educación alternativa y especial.

Además, se confirmó la ampliación del plazo de cobro hasta el 19 de junio, eliminando la restricción de fechas según el nacimiento de los beneficiarios, lo que permitirá mayor flexibilidad para el acceso al beneficio.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan facilitar el acceso y garantizar que más estudiantes puedan beneficiarse del programa. Asimismo, recomendaron a la población informarse a través de los canales oficiales para evitar confusiones.

Puedes consultar si eres beneficiario en el siguiente enlace: https://www.gestora.bo/Consultas/BonoPepe/

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