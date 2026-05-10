Santa Cruz: Menor de 3 años pierde la vida tras ser atropellado por un camión

Un menor de aproximadamente 3 años llegó sin signos vitales hasta el Hospital Japonés, tras ser atropellado por un camión en la zona de la avenida Virgen de Luján en Santa Cruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría ocurrido cuando el vehículo impactó contra el niño, provocándole lesiones fatales.

El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue, donde se espera el informe médico forense que determine las causas exactas del deceso.

Asimismo, se conoce que el conductor del camión fue aprehendido y se encuentra bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Efectivos de Tránsito y la Policía Boliviana realizaron el levantamiento de información en el lugar del accidente.

Mira la programación en Red Uno Play