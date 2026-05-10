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Frío intenso y lluvias: Así estará el clima en los 9 departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé una jornada marcada por bajas temperaturas en el occidente, cielos nublados en el oriente y lluvias en el norte del país.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/05/2026 7:48

Bolivia

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el pronóstico para las ciudades capitales del país correspondiente a este domingo 10 de mayo de 2026, anticipando una jornada marcada por bajas temperaturas en el occidente y lluvias en el norte del país.

El departamento de La Paz registrará una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de 22 °C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y nubosidad predominante en la tarde. En El Alto, el frío será más intenso, con una mínima de 0 °C y una máxima de 15 °C.

Oruro tendrá una jornada fría pero con presencia de sol durante la mañana. El Senamhi pronostica una mínima de 1 °C y una máxima de 19 °C. Potosí será la ciudad más fría del país, alcanzando una temperatura mínima de -2 °C y una máxima de 22 °C, con cielo despejado durante casi toda la jornada.

Cochabamba registrará una de las temperaturas más elevadas del país, con una mínima de 8 °C y una máxima de 30 °C, además de cielos parcialmente nublados. Sucre tendrá temperaturas entre 9 °C y 23 °C con condiciones similares.

Tarija presentará un clima estable y soleado durante todo el día, con una mínima de 5 °C y una máxima de 21 °C.

Mientras tanto, en el norte del país, Cobija tendrá una jornada marcada por las precipitaciones. El pronóstico señala lluvias en la mañana y noche, además de tormentas eléctricas en la tarde, con temperaturas entre 16 °C y 21 °C.

En el oriente boliviano, Trinidad registrará una mínima de 16 °C y una máxima de 20 °C, con cielo nublado durante toda la jornada. Santa Cruz tendrá condiciones similares, con temperaturas entre 13 °C y 18 °C y cielos cubiertos durante el día.

El Senamhi recomendó a la población tomar previsiones ante las bajas temperaturas y mantenerse atentos a las condiciones climáticas.

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