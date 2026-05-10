Difunden nuevas imágenes del violento choque que cobró la vida de una enfermera

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad salen a la luz y muestran los instantes previos al violento accidente de tránsito registrado sobre la avenida Soberanía Nacional, en la zona de Barrio Lindo, donde una enfermera perdió la vida.

En los videos se observa cómo el vehículo en el que viajaban el conductor responsable y su acompañante circulaba a gran velocidad por la vía.

De acuerdo con las imágenes, apenas unos 20 segundos después de haber pasado frente a una cámara de vigilancia, el motorizado termina impactando de frente contra el jeep en el que se trasladaba la trabajadora de salud.

El fuerte impacto fue fatal para la enfermera, quien presuntamente era funcionaria del Hospital de Segundo Nivel El Bajío.

Producto del choque, un tercer vehículo también resultó afectado, generando una situación de mayor gravedad en la escena del siniestro.

En tanto, el conductor del vehículo responsable resultó herido y fue trasladado a un centro médico para su atención. Mientras que, el acompañante fue arrestado por efectivos policiales mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades continúan recabando imágenes de seguridad y declaraciones de testigos para reconstruir el accidente que terminó con la vida de la profesional en salud.

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