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Así fue el fatal choque que cobró la vida de una enfermera, quien quedó atrapada entre los fierros

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que una vagoneta impactó de frente contra el motorizado conducido por la víctima.

Charles Muñoz Flores

08/05/2026 9:13

Fatal choque frontal en Santa Cruz deja una enfermera fallecida y vehículos dañados FOTO: RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Un trágico accidente de tránsito registrado la mañana de este viernes 8 de mayo dejó como saldo una mujer fallecida y cuantiosos daños materiales en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El hecho ocurrió cerca de las 6:35 en inmediaciones de la avenida Soberanía Nacional.

La víctima fue identificada como Ruby T.C.M., enfermera de un hospital de la capital cruceña, quien perdió la vida luego de quedar atrapada entre los fierros de su vehículo tras un violento choque frontal. La mujer dejó a un menor de edad en la orfandad.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento en que una vagoneta negra, que aparentemente circulaba con exceso de velocidad, impacta de frente contra el motorizado conducido por la víctima. Debido a la fuerza del choque, uno de los motorizados terminó colisionando contra un minibús que se encontraba estacionado, provocando daños materiales en al menos tres vehículos.

Vecinos y testigos señalaron que el conductor presuntamente responsable del accidente estaba acompañado por otro individuo y presumen que ambos se encontraban en estado de ebriedad al momento del hecho. Estas versiones deberán ser confirmadas por las autoridades encargadas de la investigación.

A continuación, el video:

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