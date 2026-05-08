TEMAS DE HOY:
Mujer carbonizada Triple colisión

13ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Por qué no habrá clases este lunes 11 de mayo? Conozca las razones del Magisterio

Lorenzo Chávez, dirigente del Magisterio Urbano de Santa Cruz, confirmó un paro movilizado de 24 horas este lunes 11 de mayo y advirtió que exigirán ítems, nivelación de horas y reposición salarial.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

08/05/2026 9:00

Lorenzo Chávez, dirigente del Magisterio Urbano de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El dirigente del Magisterio Urbano de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, confirmó un paro movilizado de 24 horas para este lunes 11 de mayo, medida que también se replicará a nivel nacional en protesta por la falta de atención a las demandas del sector educativo.

Chávez explicó que la decisión fue asumida luego de no lograr acuerdos con el Ministerio de Educación, al que responsabilizó por no dar respuestas concretas sobre ítems, nivelación de horas y mejoras salariales.

“No hemos podido llegar a una solución a nuestras demandas educativas por parte de la ministra de Educación”, manifestó el dirigente.

Indicó que uno de los reclamos principales es la falta de nuevos ítems para Santa Cruz, pese al crecimiento de la demanda estudiantil en el departamento.

“El tema de los ítems de nueva creación, no ha llegado todavía ni un solo ítem a Santa Cruz”, afirmó Chávez.

Asimismo, cuestionó la posibilidad de descentralizar o municipalizar la educación pública, al considerar que varios municipios no cuentan con condiciones para asumir esa competencia.

“Rechazamos de manera contundente el discurso del Gobierno de querer descentralizar y municipalizar la educación”, remarcó.

El dirigente informó que la concentración de los maestros será este lunes a las 08:30 en el coliseo del Colegio Nacional Florida, donde se realizará una asamblea para definir nuevas acciones.

“Esperamos que con este paro la ministra pueda reflexionar. Caso contrario, vamos a continuar nuestras medidas de presión”, advirtió Lorenzo Chávez.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD