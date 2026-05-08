¿Por qué no habrá clases este lunes 11 de mayo? Conozca las razones del Magisterio

El dirigente del Magisterio Urbano de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, confirmó un paro movilizado de 24 horas para este lunes 11 de mayo, medida que también se replicará a nivel nacional en protesta por la falta de atención a las demandas del sector educativo.

Chávez explicó que la decisión fue asumida luego de no lograr acuerdos con el Ministerio de Educación, al que responsabilizó por no dar respuestas concretas sobre ítems, nivelación de horas y mejoras salariales.

“No hemos podido llegar a una solución a nuestras demandas educativas por parte de la ministra de Educación”, manifestó el dirigente.

Indicó que uno de los reclamos principales es la falta de nuevos ítems para Santa Cruz, pese al crecimiento de la demanda estudiantil en el departamento.

“El tema de los ítems de nueva creación, no ha llegado todavía ni un solo ítem a Santa Cruz”, afirmó Chávez.

Asimismo, cuestionó la posibilidad de descentralizar o municipalizar la educación pública, al considerar que varios municipios no cuentan con condiciones para asumir esa competencia.

“Rechazamos de manera contundente el discurso del Gobierno de querer descentralizar y municipalizar la educación”, remarcó.

El dirigente informó que la concentración de los maestros será este lunes a las 08:30 en el coliseo del Colegio Nacional Florida, donde se realizará una asamblea para definir nuevas acciones.

“Esperamos que con este paro la ministra pueda reflexionar. Caso contrario, vamos a continuar nuestras medidas de presión”, advirtió Lorenzo Chávez.

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