Capturan a la pareja de la mujer hallada carbonizada en La Angostura

La Policía capturó este viernes a la pareja de Rosa del Carmen Solá, la mujer de 42 años hallada carbonizada y decapitada en la zona de La Angostura, en Santa Cruz.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) identificaron al aprehendido como Jhon B.R.T., de 22 años, quien fue interceptado mientras conducía el vehículo de la víctima. El motorizado fue secuestrado como parte de la investigación.

El sujeto fue trasladado hasta dependencias policiales de La Guardia, donde permanece a la espera de su declaración informativa. Las autoridades no descartan que el caso sea tipificado como feminicidio.

Rosa del Carmen Solá era cantante de música tropical y, días antes de su muerte, había revelado que se encontraba en estado de gestación, según información preliminar.

Sus restos fueron encontrados el pasado martes en un camino colindante al río, en la zona de La Angostura. El cuerpo estaba completamente carbonizado y decapitado.

De acuerdo con el Ministerio Público, la víctima fue apuñalada al menos 20 veces antes de ser trasladada hasta el lugar donde posteriormente fue quemada.

Las investigaciones continúan y se aguarda un informe oficial de las autoridades correspondientes sobre el avance del caso y la situación jurídica del aprehendido.

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