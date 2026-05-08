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Pobladores intentan levantar bloqueos en Caranavi tras 11 días de paro

En Caranavi, tras 11 días de bloqueos, vecinos cansados de la escasez de productos y el agio intentaron levantar los puntos de bloqueo.

Juan Marcelo Gonzáles

07/05/2026 23:22

Foto: Caranavi ententa desbloquear (Red del Norte Boliviano)
La Paz

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La situación en Caranavi, en el departamento de La Paz, se ha agravado tras 11 días de bloqueos que impiden el acceso a la localidad. Los vecinos, hartos de las dificultades diarias, intentaron levantar los bloqueos en un intento por restablecer el orden y el flujo de productos hacia la región. Este acto, sin embargo, estuvo a punto de generar enfrentamientos entre los bloqueadores y los manifestantes.

Los bloqueadores exigen dos cosas principales: mantenimiento a las carreteras y mejora en la calidad de los combustibles. Según los manifestantes, las carreteras están en condiciones precarias, lo que afecta el transporte de bienes esenciales, y la mala calidad del combustible se ha convertido en un problema serio para el sector del transporte, generando más complicaciones en el día a día de los habitantes.

Escasez y especulación de productos
La situación se complica aún más debido a la escasez de productos de primera necesidad, como alimentos y medicamentos, que no llegan de manera regular a Caranavi debido a los bloqueos. Esta falta de abastecimiento ha sido aprovechada por algunos comerciantes, lo que ha generado un clima de agios y especulación de precios. Productos básicos como arroz, azúcar, aceite y verduras han visto un aumento desmedido en sus precios, lo que agrava la ya difícil situación económica de la región.

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