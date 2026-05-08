Pobladores intentan levantar bloqueos en Caranavi tras 11 días de paro

La situación en Caranavi, en el departamento de La Paz, se ha agravado tras 11 días de bloqueos que impiden el acceso a la localidad. Los vecinos, hartos de las dificultades diarias, intentaron levantar los bloqueos en un intento por restablecer el orden y el flujo de productos hacia la región. Este acto, sin embargo, estuvo a punto de generar enfrentamientos entre los bloqueadores y los manifestantes.

Los bloqueadores exigen dos cosas principales: mantenimiento a las carreteras y mejora en la calidad de los combustibles. Según los manifestantes, las carreteras están en condiciones precarias, lo que afecta el transporte de bienes esenciales, y la mala calidad del combustible se ha convertido en un problema serio para el sector del transporte, generando más complicaciones en el día a día de los habitantes.

Escasez y especulación de productos

La situación se complica aún más debido a la escasez de productos de primera necesidad, como alimentos y medicamentos, que no llegan de manera regular a Caranavi debido a los bloqueos. Esta falta de abastecimiento ha sido aprovechada por algunos comerciantes, lo que ha generado un clima de agios y especulación de precios. Productos básicos como arroz, azúcar, aceite y verduras han visto un aumento desmedido en sus precios, lo que agrava la ya difícil situación económica de la región.

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