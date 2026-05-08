“El 90% son pequeños productores, tienen la tierra, pero no pueden sacar crédito”: Cochamanidis defiende la ley 1720

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, alertó que la gran mayoría de los trabajadores del campo son pequeños productores que hoy enfrentan la imposibilidad de embargar su propiedad.

“Del 100% de los productores, el 90% son pequeños productores tanto en el área de ganadería como de agricultura”, precisó el líder cívico al denunciar que la abrogación de la Ley 1720 les prohibiría sacar créditos usando su propia tierra.

Garantías para el crecimiento rural

La ley 1720 permitiría que propiedades de entre 20 y 400 hectáreas sean embargables, lo cual es requisito indispensable para que el productor obtenga capital de trabajo, de acuerdo a lo que menciona Cochamanidis. “Hoy tienen la oportunidad de sacar insumos y semillas para tener mayor producción, pero sobre todo, de tener la libertad de disponer de su bien”, indicó.

En este sentido, explicó que, en zonas estratégicas como por ejemplo la circunscripción 53, que abarca Pailón, Cuatro Cañadas, Concepción, San Javier, entre otras, de 12 mil productores, casi 9.800 pertenecen a los pequeños productores. Es así que enfatizó en que esta cifra demuestra el beneficio de la ley y que no es para quienes tienen grandes cantidades de tierra, sino para las familias que reinvierten cada campaña en sus parcelas.

El factor social y familiar

Asimismo indicó que si se considera un promedio de cinco personas por núcleo familiar, la medida afectaría directamente a casi 60 mil personas en una sola región del departamento.

“Se les está diciendo que no pueden crecer porque hay gente que nunca ha sembrado la tierra y que hoy presiona al Gobierno”, lamentó el representante.

Cochamanidis fue enfático al señalar que el Estado debe garantizar la seguridad jurídica para quienes realmente apuestan por el desarrollo del país. El dirigente exhortó al Presidente a "gobernar para todos" y no solo para sectores que, según sus palabras, "sangran al Estado" mediante presiones políticas.

El Comité Pro Santa Cruz criticó que se intente anular una ley que fue entregada por el propio Ejecutivo tras años de pedidos del sector productivo. “Si quieren implementar algo, lo pueden debatir para mejorar la ley, pero no podemos ir para atrás”, sentenció.

Hacia la Asamblea del 14 de mayo

Ante la inminente amenaza legislativa, las instituciones del agro han convocado a una asamblea de productores para este próximo 14 de mayo. En palabras de Cochamanidis, el movimiento cívico ya ha confirmado que respaldará cualquier determinación de presión que se tome en dicho encuentro para defender la estabilidad del agro.

“Son miles de familias que se verán afectadas por la decisión y el capricho de unos cuantos”, concluyó el presidente cívico, reiterando que la prioridad debe ser salvar la economía nacional.

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