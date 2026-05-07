Comandante detalla el despliegue del 'Plan Halcón' contra ola de violencia

La Policía en Santa Cruz intensificó sus operaciones contra el crimen organizado con la puesta en marcha del denominado “Plan Halcón”, que busca reforzar el trabajo operativo e investigativo en el departamento.

El coronel David Gómez, comandante departamental, explicó que el plan contempla patrullajes permanentes en la ciudad, carreteras, alojamientos y zonas fronterizas, además de controles a ciudadanos extranjeros y operativos en provincias.

Según la autoridad, la estrategia también incorpora equipos especializados en investigación criminal e inteligencia, con el objetivo de dar respuestas más rápidas y efectivas frente a hechos delictivos.

“El trabajo es visible, constante y sostenible. La Policía está dando respuestas oportunas en el marco de esta orden de operaciones contra el crimen organizado”, afirmó Gómez, al destacar además el refuerzo de personal policial proveniente de otros departamentos.

El “Plan Halcón” se ejecuta en medio de una serie de hechos violentos registrados en Santa Cruz, por lo que la institución anunció que continuará con operativos reforzados en distintos puntos del departamento.

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