Schlink denuncia retiro irregular de documentos, cuentas en cero y una deuda municipal de Bs 2.500 millones

El secretario municipal de Administración y Finanzas, Carlos Schlink, denunció la sustracción irregular de documentación relacionada con dos créditos bancarios, cuentas fiscales en cero y una deuda acumulada de Bs. 2.500 millones de la gestión anterior.

Durante la entrevista en el programa Que No Me Pierda, afirmó que al revisar las cuentas del municipio quedó sorprendido al encontrar en cero la cuenta de recaudaciones tributarias.

“Nunca en la vida yo había visto una cuenta particular en cero y mucho menos en una cuenta fiscal, porque normalmente uno no tiene un pago exacto donde deja su cuenta en cero. Hoy revisé las cuentas al finalizar la tarde y la cuenta de recaudaciones tributarias estaba en 0,0 bolivianos. Quedé pasmado de ver esta cifra”, manifestó.

El secretario relató además que, mientras participaba de una reunión de gabinete, recibió la alerta de que una exdirectora de la gestión de Jhonny Fernández estaría retirando carpetas relacionadas con dos créditos otorgados por el Banco Unión al municipio, argumentando la supuesta realización de un informe explicativo sobre pagos realizados en la anterior gestión.

Uno de ellos corresponde a Bs 66 millones destinados a la construcción del viaducto del cuarto anillo de la doble vía a La Guardia.

“Los 66 millones del crédito del viaducto los desembolsaron en 2023, dieron un anticipo de 13 millones, se rompió el contrato con la empresa, esta devolvió el anticipo, se volvió a licitar, pero el saldo de 53 millones no existe, no está en las cuentas. Ese dinero lo llevaron a alguna otra cuenta y pagaron otras cosas”, afirmó.

Además, aseguró que la única cuenta que no fue afectada corresponde a recursos del Sistema Único de Salud. “Por suerte, la cuenta del SUS no pueden tocarla. Esa fue la única que no se animaron y ahí hay recursos para reponer medicamentos e insumos”, sostuvo.

Schlink también cuestionó la disminución de ingresos municipales en la última gestión.

“La recaudación promedio que tenía el municipio era entre 1.100 y 1.200 millones de bolivianos. En el último año recaudaron 860 millones. No puede ser que la economía cruceña haya caído en un 40%; es inexplicable cuando Santa Cruz es una ciudad que cada vez está creciendo”, dijo.

El secretario municipal indicó que en 15 días se tendrán resultados preliminares sobre supuestas manipulaciones informáticas dentro del sistema de recaudaciones. Añadió que ya cuentan con un listado de usuarios creados durante la anterior gestión y se verifica si algunos perfiles son fraudulentos.

Finalmente, informó que la deuda acumulada del municipio alcanza los Bs 2.500 millones, incluyendo obligaciones con empresas de aseo urbano, desayuno escolar, salarios, pavimento, créditos, colegios y hospitales.

“Este primer año será para estabilizar las finanzas y el próximo para restablecer los servicios de acuerdo con las necesidades. Ese es el periodo que tenemos", afirmó.

También aseguró que el objetivo inmediato será recuperar recursos observados y restablecer la confianza ciudadana. “Se va a recuperar el dinero, no le van a robar a los cruceños, porque todo está registrado en el sistema”, concluyó.

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