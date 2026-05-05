Videos muestran agresiones a peatones durante el bloqueo en la zona sur de Cochabamba

Los bloqueos del transporte en Cochabamba continúan generando momentos de tensión y enfrentamientos con la población. Este martes, un grupo de transportistas protagonizaron incidentes en la avenida Petrolera, en inmediaciones de la zona del Politécnico, al sur de la ciudad.

Según reportes y videos difundidos en redes sociales, algunos conductores agredieron verbalmente a los peatones que intentaban circular y atravesar los puntos de bloqueo instalados en el sector.

En las imágenes se observa incluso a una mujer bloqueadora insultando y amenazando con un palo a las personas que transitaban por el lugar.

Los hechos se producen en medio de la radicalización de las medidas de presión impulsadas por el sector del transporte, que exige soluciones inmediatas a la crisis de combustible y al incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno.

La situación refleja el clima de tensión que se vive en distintos puntos de Cochabamba, donde el paro de 24 horas afecta la circulación vehicular y obliga a cientos de ciudadanos a realizar transbordos, buscar rutas alternas y caminar largas distancias para llegar a sus destinos.

Los puntos de bloqueo más conflictivos se concentran en la avenida Blanco Galindo, la avenida Villazón, la avenida Petrolera y otros sectores estratégicos de la ciudad.



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