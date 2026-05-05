Gremiales rechazan bloqueos y exigen identificar a responsables por gasolina de mala calidad

La Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales y por Cuenta Propia de Bolivia ratificó su rechazo a los bloqueos y a la paralización de actividades en el país, al tiempo que exigió al Gobierno nacional identificar y procesar a los responsables de la compra de gasolina de mala calidad.

El ejecutivo del sector, César Gonzáles, afirmó que las medidas de presión no cuentan con respaldo contundente y aseguró que la población prioriza el trabajo y la reactivación económica.

“Ratificamos el rechazo al bloqueo y a la paralización de las actividades económicas. La Bolivia real está diciendo que quiere trabajar, que quiere transportar”, sostuvo.

En esa línea, el dirigente también cuestionó la calidad del combustible distribuido en el país, al que calificó como “gasolina basura”, señalando que ha generado daños tanto en vehículos del transporte federado como en unidades de trabajadores gremiales y cuentapropistas.

“Exigimos que el Gobierno nos dé respuestas claras sobre quiénes son los responsables de la compra de este combustible de mala calidad, que ha perjudicado a miles de trabajadores en todo el territorio nacional”, manifestó.

Asimismo, Gonzáles demandó que se inicien los procesos correspondientes contra los implicados y que estos asuman las consecuencias por el impacto negativo en la economía.

“Es importante que se realicen los procesos y que paguen por el daño que han causado al país”, enfatizó.

Finalmente, el representante gremial hizo un llamado al Ejecutivo a asumir liderazgo y convocar al diálogo con los distintos sectores sociales.

“El país necesita un norte, necesita un camino. Los ministros deben mostrar liderazgo, sentarse con los sectores y encontrar soluciones a la problemática”, concluyó.

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