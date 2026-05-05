Madre de menor presuntamente abusada en el penal de El Abra presenta denuncia formal ante la Felcc

La madre de la menor presuntamente víctima de abuso sexual en el penal de El Abra presentó una denuncia formal ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la Policía, informó la delegada defensorial de Cochabamba, Marioly Álvarez.

En ese contexto, señaló que la Defensoría hará seguimiento al caso y pidió que la investigación avance con celeridad, considerando que la víctima es una menor de edad y que de acuerdo a las primeras investigaciones preliminares, los internos del penal habrían tenido acceso a imágenes relacionadas con la agresión.

Asimismo, Álvarez indicó que se solicitaron informes a la Dirección de Régimen Penitenciario de Cochabamba para conocer qué protocolos de seguridad se aplican durante las visitas familiares y si estos fueron cumplidos adecuadamente para proteger a menores de los internos.

Investigación en curso

El caso es investigado por la Fiscalía luego de que se conociera una denuncia sobre la existencia de material digital vinculado al presunto abuso ocurrido dentro del penal de El Abra. Según los datos preliminares, la víctima tenía cuatro años cuando habrían ocurrido los hechos y acudía al recinto penitenciario junto a su madre para visitar a su padre.

Posteriormente, se informó que la menor fue puesta bajo protección en un hogar de acogida.

El pasado fin de semana, dos internos fueron agredidos por otros reclusos dentro del penal, luego de que se encontraran en sus teléfonos celulares imágenes vinculadas al caso. Uno de ellos permanece hospitalizado debido a la gravedad de las lesiones.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, confirmó que el Ministerio Público abrió dos investigaciones: una por el presunto abuso sexual y otra por la agresión entre internos dentro del recinto penitenciario.

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