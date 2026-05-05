Adolescente de 15 años recibe apoyo integral tras intento de feminicidio en Oruro

Una adolescente de 15 años, víctima de un brutal intento de feminicidio por parte de sus propios padres en Oruro, se encuentra recibiendo apoyo integral para su recuperación física y emocional. La menor sufrió quemaduras de primer y segundo grado en varias partes de su cuerpo, incluyendo el rostro, cuello, brazos y muslos, después de que su madre rociara alcohol sobre ella y su padre prendiera fuego, como parte de un intento de castigo tras una discusión familiar.

El fiscal de distrito de Oruro, Aldo Morales, destacó la importancia de ofrecer un apoyo psicológico especializado a la adolescente debido al trauma emocional causado por la agresión de sus progenitores.

"El aspecto psicológico es tan crucial como el tratamiento físico. Este tipo de violencia tiene un impacto profundo en el desarrollo emocional de los menores, y la menor está siendo atendida por un equipo especializado en trauma", señaló Morales.

Recibe atención médica

La adolescente ha sido ingresada a un centro médico, donde recibe atención continua para las quemaduras sufridas, y los psicólogos de la Fiscalía están llevando a cabo entrevistas y sesiones de apoyo emocional para ayudarla a superar la experiencia traumática que vivió. La menor está bajo el cuidado de sus familiares cercanos, quienes se han hecho responsables de su bienestar y acompañamiento mientras recibe la atención necesaria para su recuperación.

El ministerio Público también está tomando medidas para garantizar su protección y que no sufra más daños. Además, se están realizando los trámites correspondientes para asegurar que la menor reciba todo el apoyo necesario a nivel psicológico, social y legal.

Este caso ha resaltado la importancia de proteger a los menores ante situaciones de violencia intrafamiliar, y las autoridades están comprometidas en brindar el apoyo necesario tanto a la víctima como a la familia para garantizar que la menor pueda continuar con su vida de manera saludable.

Padres de la víctima

En cuanto al proceso judicial, los padres de la víctima han sido detenidos preventivamente por el delito de tentativa de feminicidio, y se sigue investigando el caso para garantizar que la menor reciba justicia. Sin embargo, el foco principal ahora es su recuperación física y emocional, lo cual se está trabajando con la ayuda de profesionales que brindan apoyo en todas las áreas posibles.

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