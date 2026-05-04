Dockweiler anuncia que basura, transporte y seguridad serán su prioridad

El alcalde electo de La Paz, César Dockweiler, anunció una serie de medidas urgentes tras sostener un desayuno de trabajo con su equipo técnico, donde evaluó el estado actual de la ciudad y definió las prioridades de su futura gestión.

“Queremos lanzar la alerta roja. Tenemos muy poco tiempo para prepararnos para la siguiente temporada de lluvias”, afirmó la autoridad, al señalar que esta declaratoria permitirá gestionar recursos y ejecutar acciones preventivas en áreas de riesgo.

El equipo municipal ya inició evaluaciones técnicas sobre la situación de la ciudad, con el objetivo de “recomponer La Paz” y atender problemas estructurales que se arrastran desde anteriores gestiones.

Uno de los temas más críticos identificados es el manejo de residuos sólidos. Según el informe recibido, la ciudad solo tiene capacidad para disponer basura hasta octubre o noviembre.

“No podemos esperar a que la ciudad colapse con basura para recién actuar. Tenemos que tomar medidas desde ahora”, advirtió, tras mencionar que analiza modelos internacionales como referencia.

En cuanto al transporte municipal, alertó que el sistema enfrenta una situación delicada por la falta de combustible.

La seguridad ciudadana también fue abordada como una prioridad, pese a que La Paz es considerada una de las ciudades más seguras del país. Asimismo, destacó la importancia del cambio de luminarias como parte de una estrategia integral de seguridad.

Otro de los puntos críticos es la situación financiera del municipio. El alcalde electo señaló que se analizará el presupuesto y el POA en un contexto marcado por la crisis económica y el incremento en los costos de combustible.

“Tenemos pocos recursos y muchas necesidades. Debemos priorizar para garantizar los servicios básicos”, explicó.

La autoridad aseguró que su gestión buscará coordinar con instituciones y empresas concesionarias para asegurar la continuidad de servicios esenciales como el recojo de basura.

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