Castedo destaca inicio de nueva gestión en Santa Cruz con “compromiso y expectativa”

La asambleísta de Libre por la provincia Velasco, Natasha Castedo, afirmó que la nueva gestión en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) y la Gobernación de Santa Cruz inicia con expectativas, compromiso y el objetivo de honrar el voto ciudadano.

“Como ALD vamos a posesionar al gobernador Juan Pablo Velasco y a nuestra vicegobernadora Paola Aguirre este 4 de mayo, fecha en la que por norma inicia la nueva gestión tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo”, señaló.

Castedo destacó la participación democrática de la población cruceña en el proceso electoral, la cual, según indicó, respondió a las demandas actuales del departamento.

“Santa Cruz ha elegido autoridades a la altura de lo que demanda nuestra población, para estos cinco años que seguramente serán de muchos logros y muchas victorias para el pueblo cruceño”, sostuvo.

Este lunes, la ALD posesionará a Juan Pablo Velasco como nuevo gobernador del departamento y a Paola Aguirre como vicegobernadora, dando inicio formal a una nueva etapa de gestión departamental.

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