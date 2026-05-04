¡Atención, mamás! : así puedes obtener tu ficha digital para recoger el subsidio sin filas

Si alguna vez tuviste que hacer filas largas para recoger tu subsidio, esto te interesa. Ahora, con la nueva opción “Mi Turno” dentro de la aplicación Mi Subsidio, puedes organizar tu visita en pocos minutos y desde tu celular.

¿Lo mejor? Tú eliges el día, la hora y evitas esperas innecesarias.

Paso a paso para sacar tu ficha digital

Primero, ingresa a la aplicación Mi Subsidio e inicia sesión con tu correo y contraseña. Una vez dentro, selecciona el departamento al que perteneces.

Para acceder a la opción “Mi Turno”, puedes hacerlo desde la imagen principal o desde el botón ubicado en la parte inferior de la pantalla.

El siguiente paso es elegir la distribuidora que te corresponde. Luego, selecciona el día en el que deseas recoger tu paquete. La app te mostrará los próximos 7 días disponibles, para que elijas el que mejor se adapte a tu tiempo.

Después, selecciona el horario. Ten en cuenta que solo aparecerán los espacios que aún no han sido reservados por otras beneficiarias.

Si quieres evitar olvidos, puedes activar un recordatorio. Así, la app te avisará cuando se acerque tu turno.

Finalmente, haz clic en “confirmar turno” y listo. Tu reserva quedará registrada.

Tu ficha, lista en segundos

Una vez confirmado, la aplicación generará automáticamente tu ficha digital, donde podrás ver todos tus datos: nombre, número de carnet, fecha y hora de atención.

Solo debes descargarla y presentarte en tu distribuidora en el horario elegido.

Así de simple: menos filas, menos tiempo de espera y una atención más ordenada.

Esta nueva herramienta busca facilitar el acceso al subsidio y brindar una experiencia más cómoda, pensada especialmente para ti.

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