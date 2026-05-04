Basura se acumula en la ciudad de Cochabamba a cuatro días del cierre del relleno de K’ara K’ara

Vecinos del Distrito 15 de la ciudad de Cochabamba instalaron una vigilia permanente en el ingreso al relleno sanitario de K’ara K’ara y bloquean el ingreso de residuos sólidos desde el 1 de mayo, tras el vencimiento del plazo que habían fijado para el cierre del botadero.

Los movilizados se declararon en estado de alerta y advirtieron que no permitirán que ingrese “ni un gramo más de basura” en el lugar. La medida ya comienza a generar efectos en la ciudad, donde varios puntos verdes se encuentran saturados y con acumulación de desechos.

Hasta el momento, la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) no informó sobre un plan alternativo para el recojo de basura, mientras vecinos reportan que el servicio no está operando con normalidad.

Resolución

La medida de presión se mantiene pese a que en las últimas horas se conoce que la Sala Primera del Tribunal Agroambiental emitió una resolución el 27 de abril que autoriza de manera excepcional y transitoria la continuidad del ingreso de residuos sólidos a K’ara K’ara, incluso con respaldo de la fuerza pública. La decisión se basa en la imposibilidad técnica de precisar el tiempo restante de operación del relleno y su capacidad disponible.

El conflicto se extiende a otros sectores

El cierre de K’ara K’ara también preocupa a pobladores de Albarrancho que también se declararon en vigilia ante la posibilidad de que se trasladen residuos a esa zona. Denunciaron que en días pasados se intentó ingresar basura, lo que motivó la protesta.

La acumulación de basura ya es visible en distintos puntos, incluido el recinto ferial de la FEXCO 2026, donde se reporta gran cantidad de residuos.

Gobernación

Ante la situación, el gobernador Leonardo Loza anunció que este lunes se reunirá con los alcaldes del departamento para buscar una solución integral. “Se debe encarar este problema de manera conjunta, no como un tema aislado” y señaló, al tiempo de cuestionar que algunas autoridades no estén abordando el conflicto con la urgencia necesaria.

Mientras tanto, la ciudad enfrenta una creciente crisis sanitaria y ambiental a la espera de respuestas de las autoridades municipales y departamentales.



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