¿Hay gasolina en la avenida Montes? Esto ocurre en los surtidores

La jornada de este domingo se caracteriza por la ausencia de filas en surtidores del centro de La Paz, especialmente en la avenida Montes, donde se reporta disponibilidad de diésel, pero escasez de gasolina.

De acuerdo con reportes desde el lugar, la gasolina se habría agotado durante la madrugada, situación que fue confirmada de manera extraoficial por personal del surtidor.

Durante un recorrido por la zona, se observó la colocación de conos en los espacios destinados a la carga de gasolina, lo que evidencia la suspensión temporal de este servicio. En contraste, el suministro de diésel se mantiene con normalidad.

La falta de gasolina explica la ausencia de filas en el sector, ya que los conductores no pueden abastecerse de este carburante en el punto.

Pese a este escenario, el flujo vehicular en la avenida Montes se mantiene regular, sin mayores congestionamientos, a diferencia de jornadas anteriores en las que se registraron largas filas en busca de combustible.

El panorama refleja una situación mixta en el abastecimiento: mientras el diésel continúa disponible, la interrupción en la provisión de gasolina mantiene la incertidumbre entre los conductores en la sede de gobierno.

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