¿Qué implica el acuerdo por diésel entre Cadetran y el Gobierno nacional?

Tras varios días de presión, protestas y bloqueos en la ciudad de El Alto, el Gobierno y la Cámara Departamental de Transporte (Cadetran) alcanzaron un acuerdo que busca normalizar el abastecimiento de diésel en el país y reactivar al sector afectado.

El conflicto se originó por el desabastecimiento de combustible y la exclusión de empresas bolivianas del transporte internacional, situación que generó pérdidas económicas y paralización de operaciones durante al menos tres meses.

“Evidentemente el día de ayer (lunes) hemos hecho una protesta contra la actitud que tiene la empresa Trafigura, que ha monopolizado el servicio de carga desde el mes de enero”, explicó el presidente de Cadetran, Álvaro Ayllón.

El principal punto del acuerdo establece la modificación del sistema de importación de combustible. A partir de ahora, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) retomará el control de la logística y transporte bajo la modalidad FCA (Free Carrier), tal como se realizaba anteriormente.

“Se va a volver a la modalidad FCA, donde Yacimientos se hace cargo de la logística y transporte desde los puertos de origen”, señaló Ayllón.

Esto implica que la responsabilidad ya no recaerá en la empresa intermediaria, sino directamente en la estatal petrolera, que contratará nuevamente a transportistas bolivianos.

El acuerdo también contempla la reducción progresiva de la participación de Trafigura en el proceso de importación.

“Progresivamente se van a ir quitando las nóminas aprobadas y Yacimientos va a volver a tomar el control total de la logística”, precisó el dirigente.

La decisión responde a las denuncias del sector sobre un supuesto monopolio que dejó fuera de operación a cientos de transportistas nacionales.

Uno de los puntos más relevantes es la reincorporación de aproximadamente 1.500 cisternas, pertenecientes a más de 50 empresas que habían sido excluidas del sistema.

“Estas empresas van a volver a trabajar, lo cual da tranquilidad porque tres meses sin operar generó mucho perjuicio económico”, indicó.

El sector asegura contar con la capacidad técnica, legal y operativa para garantizar el traslado eficiente de combustible desde puertos internacionales hacia Bolivia.

Según lo acordado, la importación se realizará desde distintos puertos de la región, entre ellos Arica, Iquique, Mejillones y Mollendo.

Además, se prevé el arribo de buques a la terminal de Sica Sica en Arica, lo que permitirá un abastecimiento masivo en los próximos días.

El acuerdo también incluye mecanismos de seguimiento y fiscalización conjunta entre el Gobierno y el sector transporte, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

“Vamos a tener reuniones de seguimiento para evaluar el cumplimiento del acta”, afirmó el presidente de Cadetran.

Desde el sector se espera que el abastecimiento se regularice de manera continua al menos hasta el mes de junio, evitando nuevos episodios de escasez.

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