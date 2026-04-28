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Abastecimiento de diésel comienza a normalizarse en La Paz tras llegada de cisternas

La llegada de cisternas durante la noche y acuerdos con el transporte pesado permitieron reactivar el suministro y reducir las filas en estaciones de servicio.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

28/04/2026 6:59

Foto: Captura de pantalla. Red Uno.
La Paz

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El abastecimiento de diésel comenzó a normalizarse en la ciudad de La Paz, luego de la llegada de cisternas durante la noche y tras los acuerdos alcanzados entre YPFB y el sector del transporte pesado.

En estaciones de servicio cercanas a la avenida Montes, el panorama cambió de forma significativa respecto a días anteriores, cuando extensas filas de camiones y buses colapsaban las vías.

Según los operadores, el suministro se reactivó desde la noche anterior con la llegada de cisternas, lo que permitió retomar la atención de manera continua.

“La cisterna llegó ayer por la noche y todavía estamos abasteciendo”, indicaron desde una de las estaciones.

Durante las últimas semanas, transportistas denunciaron largas esperas para acceder al combustible, con filas que se extendían por varias cuadras, incluso hasta la avenida Armentia.

La situación generó retrasos en el transporte de carga y pasajeros, además de presión social por el desabastecimiento.

Sin embargo, tras el levantamiento de bloqueos y el compromiso de garantizar mayores volúmenes de carburante, el flujo comenzó a normalizarse.

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