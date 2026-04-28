“No tienes autoridad moral para hablar de YPFB”: Paz responsabiliza a Evo y descarta privatizar la estatal

El mandatario Rodrigo Paz lanzó duras críticas contra el expresidente Evo Morales, a quien acusó de no tener “autoridad moral” para referirse a la situación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

A través de una publicación en redes sociales, Paz afirmó que, durante los casi 20 años de gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS), la empresa estatal fue utilizada con fines políticos, lo que, según dijo, derivó en el deterioro del sector hidrocarburífero.

“Evo Morales Ayma no tienes autoridad moral para hablar de YPFB que junto a Arce quebraron, ni para seguir confundiendo al país. Cuando entraste, YPFB era la empresa con más recursos (…) durante 20 años no hicieron más que usarla para sus intereses políticos”, sostuvo.

Paz también cuestionó los resultados de la política de nacionalización impulsada por el gobierno de Morales, señalando que no logró garantizar la seguridad energética del país.

Según su postura, Bolivia enfrenta actualmente una crisis reflejada en la escasez de combustibles y largas filas en surtidores, situación que atribuyó a una mala administración del sector.

“Nos dejaron sin gas y sin futuro hidrocarburífero”, afirmó.

En su mensaje, el presidente aseguró que se trabajará en la reconstrucción de la empresa estatal bajo criterios de transparencia y eficiencia, descartando una posible privatización.

Planteó la necesidad de consolidar una YPFB “fuerte, transparente y al servicio de todos los bolivianos”, alejada, según dijo, de intereses partidarios.

“No se va a privatizar YPFB, la haremos eficiente para todos los bolivianos”, señaló.

Las declaraciones se dan en un contexto marcado por cuestionamientos al abastecimiento de combustibles en el país y el rol de YPFB en la gestión energética.

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