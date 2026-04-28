Transporte pesado pide fin del monopolio de YPFB para solucionar la crisis de combustible

Jorge Gutiérrez, dirigente del transporte pesado en Oruro, expresó su preocupación por la crisis de combustible que sigue afectando a la región. A pesar de los esfuerzos del gobierno para normalizar el suministro, Gutiérrez señaló que la escasez de diésel sigue siendo un problema grave, especialmente en Oruro, donde los surtidores siguen vacíos y no hay una solución inmediata.

"Nos mienten cuando dicen que el problema está solucionado. Ayer no hubo diésel y hoy por la tarde ya se agotó nuevamente. El sector transportista necesita combustible las 24 horas, ya que tenemos contratos de exportación e importación que deben cumplirse en plazos específicos", explicó Gutiérrez.

El monopolio de YPFB y la falta de competencia

Uno de los puntos más críticos que mencionó Gutiérrez fue la necesidad de romper el monopolio de YPFB en la importación y comercialización de combustibles.

"YPFB es la única que maneja el mercado, pero no cumple con los estándares de eficiencia y calidad. Necesitamos que se libere el mercado para que haya competencia sana y así garantizar que los transportistas tengamos acceso a combustibles a tiempo y de mejor calidad", afirmó el dirigente.

Gutiérrez también subrayó que el monopolio actual está perjudicando tanto a los usuarios como a los proveedores de combustible.

"Cuando haya dos proveedores o más, podremos elegir al que nos ofrezca mejor calidad y servicio. No podemos seguir dependiendo de un solo ente que no ve más allá de su negocio", agregó.

Problemas con la calidad del combustible

Además del desabastecimiento, Gutiérrez también destacó que la calidad de la gasolina que llega al país ha generado daños irreparables en los vehículos, lo que ha paralizado el trabajo de muchos transportistas.

"La gasolina de mala calidad está dañando los motores y causando pérdidas económicas. No solo los transportistas urbanos, sino también nosotros, los del sector pesado, estamos sufriendo las consecuencias", señaló.

Llamado a la acción

El dirigente del transporte concluyó su intervención pidiendo a las autoridades que tomen medidas inmediatas para resolver la crisis.

"Las soluciones deben ser reales y eficaces. Necesitamos un mercado de combustibles que garantice abastecimiento permanente y de calidad, para que el país pueda seguir funcionando de manera óptima", finalizó Gutiérrez.

El sector transporte sigue en alerta ante la falta de acción contundente, y muchos dirigentes han solicitado una respuesta urgente para evitar más perjuicios a la economía nacional.

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