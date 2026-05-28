Senador pide expulsión de ciudadana argentina que apoya los bloqueos en La Paz

Una fuerte polémica se generó tras la participación de una ciudadana argentina en un cabildo realizado en la ciudad de El Alto, donde expresó su respaldo a las movilizaciones sociales y fue señalada por autoridades bolivianas de una presunta injerencia política en asuntos internos del país.

El senador de la Alianza Libre, Leonardo Roca, criticó duramente la presencia de la mujer identificada como Mercedes Trimarchi, quien —según afirmó— se habría presentado como diputada de su país durante el evento.

“Más allá del momento de conflicto que existe, todo ciudadano extranjero que se encuentra de visita debe guardar el decoro y tener respeto, y no meterse en política, más aún si supuestamente es autoridad de otro país”, señaló el legislador.

Añadió que lo ocurrido constituye “una injerencia directa en la política interna” y cuestionó que la visitante habría incluso pedido a los manifestantes que le enseñen cómo replicar las técnicas de bloqueo en su país de origen.

Roca sostuvo además que este tipo de acciones no deberían ser permitidas por las autoridades nacionales. “Lo que ha hecho esta ciudadana es inaceptable desde cualquier punto de vista”, afirmó, al tiempo de pedir sanciones y su eventual expulsión del país.

En la misma línea, el senador aseguró que la libertad de expresión “no puede confundirse con injerencias políticas” y cuestionó la validez del rol que la mujer habría alegado tener.

“La Cancillería ha certificado que no tendría cargo político actual, y aun así se presenta como parlamentaria, lo cual podría constituir usurpación de funciones”, sostuvo.

Finalmente, el legislador planteó que la presencia de la ciudadana en el cabildo tendría un trasfondo más amplio vinculado a la coyuntura social y política del país.

“Ella ingresó como turista, pero se está presentando como diputada argentina”, agregó, reiterando su pedido de que Migración actúe conforme a normativa vigente.

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