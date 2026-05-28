Niño de 10 años en terapia intensiva tras ser atropellado junto a su hermanito; puede quedar paralítico

Una verdadera tragedia golpea a una humilde familia en Cochabamba. Un niño de 10 años se debate entre la vida y la muerte en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil "Germán Urquidi", luego de haber sido atropellado junto a su hermano menor cuando ambos retornaban a su hogar tras asistir a su unidad educativa.

El hecho se registró en la avenida Villazón, a la altura de una rotonda y cerca de una pasarela peatonal. Mientras el hermano menor del niño resultó milagrosamente ileso y sin heridas de gravedad, la peor parte se la llevó el hermano mayor, cuyo diagnóstico actual es crítico y desolador.

Un diagnóstico devastador

En las puertas del nosocomio, la madre de la víctima, la señora Eulalia Delgado, relató con profunda desesperación el estado en el que se encuentra su pequeño hijo y el temor de que las secuelas físicas sean permanentes.

"Mi hijo está grave. Me han dicho que se quedará paralítico, que no va a recuperar, que no sanará rápido", lamentó entre lágrimas la progenitora, quien además detalló que el menor aún no puede hablar y que el panorama médico es incierto. "Dicen que en cuatro o cinco días se sabrá si va a recuperar. Tal vez no va a recuperar también, recién pasaron dos días".

Familia de escasos recursos clama por solidaridad

La situación de la familia Delgado es sumamente vulnerable. Eulalia es madre de cinco hijos, todos menores de edad, que la esperan en una pequeña habitación, y no cuenta con los fondos económicos necesarios para costear las recetas médicas diarias que exige el estado del niño.

"Medicamentos yo necesito, tengo cinco hijitos que están en mi cuarto", manifestó la madre, apelando al buen corazón de la ciudadanía cochabambina y del país entero.

¿Cómo ayudar?

Para todas las personas, instituciones o empresas que deseen solidarizarse con esta causa y brindar un apoyo económico para la curación del menor, se han habilitado los siguientes canales directos de ayuda:

Contacto telefónico: Cel. 771-19286

Cualquier grano de arena será de vital importancia para que este pequeño de 10 años reciba la atención médica requerida y pueda aferrarse a la esperanza de volver a caminar.

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