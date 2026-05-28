BoA aclara que desvío de avión a Cochabamba se debió a una falla en la calefacción de las ventanas de la cabina

Boliviana de Aviación (BoA) emitió un comunicado oficial la noche de este miércoles para aclarar los motivos que obligaron a una de sus aeronaves a desviar su ruta y realizar un aterrizaje de emergencia preventivo en el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann.

De acuerdo con el informe de la aerolínea estatal, el incidente involucró al vuelo OB 1721, el cual operaba la ruta internacional entre Iquique (Chile) y Santa Cruz (Viru Viru).

Una falla en el sistema de calefacción

Frente a las primeras versiones que alertaban sobre presunto humo en la cabina, la empresa estatal precisó la causa técnica exacta del percance:

"Se presentó una condición en el sistema de calefacción de ventanas laterales de la cabina de comando", detalló BoA en su reporte oficial.

Ante esta situación, y en aplicación rigurosa de los protocolos de seguridad operacional, la tripulación determinó cambiar el rumbo de manera estrictamente preventiva hacia el aeropuerto del valle cochabambino.

Comunicado de BoA.

Aterrizaje sin novedades

La aerolínea confirmó que la aeronave tocó tierra "sin novedad y bajo condiciones normales de seguridad". Asimismo, la firma destacó de manera pública el profesionalismo y la oportuna reacción de los pilotos a cargo del comando, quienes priorizaron resguardar las medidas de seguridad correspondientes.

Finalmente, BoA reafirmó ante sus usuarios y la opinión pública su compromiso permanente con la seguridad operacional y el bienestar de los pasajeros, asegurando que ambos principios representan la máxima prioridad de la empresa de transporte aéreo.

Mira la programación en Red Uno Play