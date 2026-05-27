Presidente de la Brigada Parlamentaria cruceña pide a sectores movilizados que dialoguen

El presidente de la brigada parlamentaria de Santa Cruz, Fernando Pareja, lanzó una dura advertencia contra las movilizaciones que paralizan el territorio nacional. "Estos sectores radicalizados están con motivaciones políticas, con otras motivaciones de otro tipo, no de reivindicación social, ni reivindicación legítima, tienen que asistir al diálogo para pacificar al país de una vez", aseveró.

La dirigencia cruceña lamentó que la estabilidad nacional se vea comprometida por intereses personales y demandó acciones inmediatas al Poder Ejecutivo. "No podemos enfrascarnos en caprichos como del expresidente Evo Morales; siéntense, dialoguen, el país lo necesita para trabajar", enfatizó Pareja, recordando que el mandatario ya cuenta con el respaldo político para intervenir.

"El presidente ya tiene las herramientas, ayer los parlamentarios le hemos dado el voto de confianza, nos hemos puesto la camiseta por Bolivia. Tome las atribuciones que le da la Constitución para pacificar al país”, concluyó.

Carreteras bloqueadas

La exhortación política se da en un escenario crítico en las principales redes viales del país, las cuales registran una preocupante escalada de protestas. Este miércoles 27 de mayo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 70 puntos de bloqueo activos en rutas de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz. El nuevo reporte muestra un incremento en comparación con los anteriores registros y confirma que la circulación interdepartamental continúa afectada en tramos estratégicos del país.

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