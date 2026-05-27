Alcaldía de El Alto investiga matadero clandestino de carne de burro

El coronel Elio Pacheco, secretario municipal de Seguridad Ciudadana de El Alto, informó que el personal del municipio identificó un matadero clandestino donde presuntamente se faenaba carne de burro para ser comercializada como carne de res.

Según el oficial, la comuna ha recibido fotografías y videos del faenado que están siendo verificados, y se inició un proceso de investigación para determinar la distribución del producto y su riesgo para la salud pública.

“Estamos haciendo la verificación correspondiente. Vamos a empezar a tomar las muestras de estos lugares y si se evidencia con el resultado del laboratorio, lamentablemente estas personas van a ser puestas a disposición del Ministerio Público.”

Precauciones para la población

La autoridad municipal pidió a la población, especialmente a las amas de casa, tener precaución y no dejarse sorprender por la venta de carne de burro camuflada en embutidos, salchichas o productos apanados, que podrían poner en riesgo la salud de los consumidores.

Pacheco explicó que se tomarán muestras de laboratorio para analizar los productos y establecer responsabilidades legales, buscando garantizar la seguridad alimentaria en la ciudad.

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