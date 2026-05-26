Ministro alerta sobre pérdidas económicas y riesgos internacionales por bloqueos

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, se pronunció este lunes sobre la situación en los Yungas y los bloqueos que afectan el normal funcionamiento del país, resaltando que el único camino es el diálogo.

“Una buena reunión con la zona de los Yungas. Estuvieron alcaldes, organizaciones, más de 120 personas que vinieron a trabajar en lo que queremos como gobierno. Hicimos un plan de trabajo y coincidimos de que los bloqueos no son lo mejor para el país”, afirmó Zamora.

Operativo del corredor humanitario

El ministro explicó que el operativo del corredor humanitario implicó riesgos extremos para él y su equipo.

“Fue muy difícil llegar a la zona. Fuimos amenazados con dinamita y tuvimos que utilizar un camino alterno. Incluso nos atacaron en Viacha, rompieron el vidrio de la vagoneta, pero pudimos escapar”, narró Zamora, quien reiteró que la violencia no será la vía para resolver los conflictos.

Zamora aseguró que los bloqueos también comprometen la certificación internacional del aeropuerto de El Alto y afectan la seguridad jurídica que el país ha consolidado ante la comunidad internacional.

“Estos bloqueos están causando un daño económico no solo a los bolivianos, sino a nivel internacional”, dijo.

Diálogo como única salida

El ministro insistió en que el gobierno mantiene abierta la puerta al diálogo con los sectores movilizados: “Mientras uno va con bandera blanca y diálogo, recibimos violencia, pero la posición que tenemos como gobierno es seguir el diálogo. No hay que odiar, no hay que vengarse porque esa no es la mejor manera”.

En cuanto a los sectores que han actuado con violencia, Zamora sostuvo que serán invitados a dialogar, y solo aquellos que hayan cometido delitos mayores deberán responder ante la justicia.

Medidas de austeridad y próximos pasos

El ministro también mencionó que el presidente y los ministros han decidido reducir sus salarios en un 50% como señal de compromiso. “Esta es una buena señal para el país. Los dirigentes deberían mostrar también esta actitud, sobre todo los del sector cobista que ganan altos salarios”, enfatizó.

Por último, Zamora confirmó que continuarán los corredores humanitarios y que el gobierno buscará aplicar las herramientas constitucionales necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

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