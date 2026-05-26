Lula envía ayuda humanitaria a Bolivia tras bloqueo y desabastecimiento

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó a través de sus redes sociales que recibió un llamado del presidente boliviano Rodrigo Paz para abordar la situación humanitaria en Bolivia. La crisis se ha intensificado debido a protestas y bloqueos de carreteras, que han provocado desabastecimiento en varias regiones del país.

“A pedido del presidente Rodrigo Paz, determiné envío de ayuda humanitaria a Bolivia”, escribió Lula en su cuenta oficial de X.

Solidaridad y respeto a la institucionalidad

Lula manifestó su apoyo tanto al gobierno como al pueblo boliviano, y resaltó la importancia de respetar las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Además, hizo un llamado a que los movimientos sociales y el gobierno eviten la violencia y prioricen el diálogo:

“Reitero mi solidaridad al gobierno y al pueblo bolivianos y resalté la importancia del pleno respeto a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho. Defendí que gobierno y movimientos sociales eviten el recurso a la violencia y privilegien el diálogo como camino para la superación de divergencias y para la preservación de la paz social”.

El envío de ayuda humanitaria busca mitigar los efectos del desabastecimiento en las regiones más afectadas por los bloqueos, mientras se espera que las autoridades bolivianas y los sectores movilizados encuentren soluciones mediante el diálogo.

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