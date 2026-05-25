Policía patrullará los Valles Cruceños ante amenazas de bloqueo

Productores de verduras y hortalizas de los Valles Cruceños se reunieron con el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz para exigir garantías de libre circulación ante amenazas de nuevos bloqueos en la zona, situación que impediría trasladar la producción hacia diferentes mercados del país.

El presidente de la Asociación de Productores de Verduras y Hortalizas (Asohfrut), Nue Morón, informó que la Policía se comprometió a realizar patrullajes permanentes en los Valles Cruceños para evitar cualquier intento de bloqueo de carreteras.

“Una comisión permanente de policías está partiendo esta tarde rumbo a Comarapa para realizar patrullajes las 24 horas en el tramo Comarapa–Mairana y evitar cualquier bloqueo. No se van a permitir por ningún motivo. No nos pueden perjudicar los bloqueadores”, explicó Morón.

El dirigente señaló que un eventual corte de rutas sería devastador para el sector, tomando en cuenta que actualmente gran parte de la producción está siendo destinada únicamente a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, saturando el mercado local debido a que los bloqueos impiden transportar los productos hacia Cochabamba.

“Estamos perdiendo nuestro capital y con un bloqueo en Comarapa–Mairana nos liquidarían”, advirtió.

Los productores aseguran que las restricciones en las carreteras ya están generando fuertes pérdidas económicas debido a la caída de precios y la imposibilidad de comercializar verduras y hortalizas en otros departamentos.

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