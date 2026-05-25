Transportistas autoconvocados de La Paz evaluarán paro indefinido por tema combustible

Representantes del transporte autoconvocado de la zona Sur anunciaron que este martes sostendrán una reunión para definir si activan un paro indefinido, en protesta por la falta de combustibles y en rechazo a sus actuales dirigentes sindicales, a quienes acusan de responder a intereses gubernamentales.

La concentración se desarrolla en inmediaciones de las calles Socabaya y Mercado, donde transportistas expresaron su molestia por la persistente escasez de gasolina y diésel en surtidores de La Paz.

Los movilizados señalaron que durante la reunión de esta tarde se definirá oficialmente si se declara el paro indefinido.

Además, el sector declaró su desconocimiento a las dirigencias sindicales del transporte, a quienes calificaron de “prebendales”. Los transportistas sostienen que la falta de combustible está afectando directamente su fuente laboral y la posibilidad de generar ingresos diarios para sus familias.

La protesta se suma a otras movilizaciones que se registran en el centro paceño en medio de la crisis de abastecimiento y las crecientes demandas de distintos sectores sociales.

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