Choferes de El Alto inician paro indefinido con bloqueos y cortes de vías

Choferes del transporte público de la ciudad de El Alto iniciaron este martes un paro indefinido con bloqueos en distintos puntos estratégicos, principalmente en la avenida Juan Pablo II, donde se reportó interrupción total del tránsito vehicular.

La medida es impulsada por sectores del transporte que aseguran haber sido afectados por los constantes bloqueos y marchas durante las últimas semanas, situación que, según afirman, les impidió trabajar con normalidad.

“En dos semanas prácticamente no hemos podido trabajar”, señalaron los movilizados, quienes además anunciaron que suspenderán temporalmente los pagos de créditos y obligaciones financieras adquiridas con entidades bancarias.

Durante la protesta, los transportistas instalaron puntos de bloqueo utilizando llantas quemadas, piedras y troncos sobre la vía para impedir la circulación vehicular.

Puntos de bloqueo

Los cortes fueron instalados a la altura de la Cruz Papal y se extendieron por otros sectores de la avenida Juan Pablo II, además de zonas como La Chacaltaya, 16 de Julio y Río Seco.

La protesta también es protagonizada por afiliados al sindicato del Aeropuerto Internacional de El Alto, quienes se sumaron a las medidas de presión.

La movilización provocó una fuerte reducción del transporte público. En el lugar se observó la circulación limitada de algunos vehículos que realizaban recorridos cortos para acercar a pasajeros a sus destinos.

La falta de transporte y los cortes de vía generaron dificultades para cientos de personas que intentaban trasladarse a sus fuentes laborales y actividades habituales.

Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones y buscar rutas alternas ante los puntos de bloqueo instalados en distintos sectores de la ciudad alteña.

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