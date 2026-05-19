Ante las bajas temperaturas registradas en los últimos días en Santa Cruz, el dirigente del Magisterio urbano, Lorenzo Chávez, informó que este viernes se analizará la aplicación oficial del horario de invierno en las unidades educativas del departamento.

Chávez explicó que, de manera preliminar, desde la Dirección Departamental de Educación se habría comunicado a los directores distritales la posibilidad de asumir medidas de tolerancia para proteger a los estudiantes más vulnerables ante el intenso frío.

“El director departamental de Educación mencionó de manera extraoficial a los directores distritales que pueda haber una tolerancia, especialmente para los niños pequeños de kínder y primaria, en el horario de ingreso ”, señaló el dirigente.

Asimismo, indicó que la determinación definitiva será asumida en una reunión técnica programada para este viernes.

“El día viernes en un consejo técnico se va a definir la fecha para aplicar de manera formal el horario de invierno de esta gestión 2026”, agregó.

El dirigente también señaló que ya se registra cierto ausentismo escolar, principalmente en los cursos iniciales, debido a las condiciones climáticas; sin embargo, llamó a los padres de familia a priorizar la salud de los menores y mantener las medidas de protección.

“De alguna manera, en los más pequeños hay cierto ausentismo, pero yo creo que lo que tenemos que hacer todos es precautelar con abrigo; si están enfermos, se puede tener una comprensión. Lo importante es continuar con la mentalidad de poder aprovechar al máximo los estudios”, manifestó.

Las autoridades educativas esperan que la evaluación técnica permita establecer medidas que garanticen tanto la salud como la continuidad de las actividades escolares.

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