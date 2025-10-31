Las clases en Santa Cruz concluirán el 9 de diciembre, ¿Cuál es la razón?

El Ministerio de Educación informó que las clases en el departamento de Santa Cruz culminarán oficialmente el próximo 9 de diciembre, según lo establecido en el calendario escolar modificado para esta gestión.

La subdirectora de Educación Regular, Claudia Arispe, explicó que la modificación responde a factores sanitarios que afectaron el desarrollo normal del calendario educativo.

“Mediante circular se ha hecho conocer el calendario modificado para esta gestión, y el desarrollo curricular efectivamente culmina el 9 de diciembre. Sabemos que durante la gestión hubo diferentes aspectos a considerar, sobre todo en el tema de salud”, señaló la autoridad.

Durante el presente año, el descanso pedagógico de invierno fue ampliado por dos semanas adicionales debido al incremento de casos de sarampión registrados en el departamento. “El descanso pedagógico siempre es de dos semanas, pero debido a los casos que habían en su momento de sarampión, se amplió por dos semanas más. Esto provocó que se modifique el calendario escolar”, explicó Arispe.

La autoridad aclaró además que no se extenderá el horario diario de clases, ya que muchas unidades educativas comparten infraestructura en turnos de mañana, tarde y noche. “Hasta el 9 de diciembre se cumplen los 200 días de clases”, afirmó.

Finalmente, del 10 al 15 de diciembre se realizarán las evaluaciones finales en todas las unidades educativas del departamento, con el objetivo de revisar los contenidos desarrollados durante la gestión y proyectar el trabajo académico para el año 2026.

