COED reporta 20 fallecidos y 586 evacuados tras la riada en El Torno

La quinta jornada de trabajo de las comisiones de emergencia continúa en las zonas afectadas por las recientes riadas en el municipio del Torno. Luis Fernando Suárez, director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), informó sobre la situación actual, los rescates realizados y la atención a las familias afectadas.

“Hemos culminado la quinta reunión del COED, en la cual las comisiones ya han presentado su reporte. Hasta la fecha, se contabilizan 586 personas evacuadas y un total de 20 fallecidos, de los cuales 3 son menores de edad, que ya se encuentran en la morgue”, declaró Suárez.

El director destacó además la recuperación de la comunicación en las comunidades afectadas, gracias a que se restablecieron las antenas ENTEL, permitiendo comunicación en las 11 comunidades impactadas.

Respecto a la logística de ayuda humanitaria, Suárez señaló que “el tiempo ha mejorado y estamos preparando el ingreso de maquinaria pesada para acceder a las comunidades, realizar un relevamiento de datos y llevar atención médica y apoyo humanitario a las familias afectadas, que no habían podido llegar a la ciudad”.

La Gobernación ha trasladado cuatro equipos pesados, incluyendo una excavadora, una “gallinita” y dos volquetas, que comenzarán a trabajar mañana, pendientes únicamente del permiso de ingreso por propiedades privadas en algunas zonas.

Sobre los fallecidos, Suárez precisó que los últimos cuerpos recuperados corresponden a las localidades de Warnes y La Guardia. “Estos ya están legalmente reconocidos y forman parte de los 20 fallecidos registrados hasta el momento”, explicó.

La emergencia continúa, y las autoridades instan a la población a mantenerse informada y respetar las medidas de seguridad mientras se lleva adelante la búsqueda de desaparecidos y la asistencia a los damnificados.

Mira la programación en Red Uno Play