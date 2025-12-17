PSG es el flamante campeón de la Copa Intercontinental, tras vencer a Flamengo en los penales

El París Saint-Germain derrotó en la tanda de penaltis (2-1) al Flamengo brasileño para alzarse con su primera Copa Intercontinental, el sexto título del curso para los de Luis Enrique, tras acabar el tiempo reglamentario y la prórroga con empate a uno.



El portero ruso Matvey Safonov se convirtió en el héroe de los franceses al detener cuatro de los cinco penaltis de los jugadores de Felipe Luiz. EFE

Sigue aquí el minuto a minuto:

PSG es el flamante campeón de la Intercontinental tras ganar en los penales 3-2 al Flamengo.

PSG y Flamengo se van a los penales, tras igualar en tiempo reglamentario y alargue 1-1.

En marcha el segundo tiempo del alargue en la final de la Copa Intercontinental.

Concluye el primer tiempo del alargue entre PSG y Flamengo por la final de la Intercontinental.

Partido parejo en el alargue de la final de la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo.

Tras igualar 1-1 Flamengo y PSG se van al alargue en la final de la Copa Intercontinental

Gol de Flamengo, Jorginho anota de penal ante el PSG.

60'| Falta contra Arrascaeta y el árbitro a través del VAR sanciona penal.

Posible penal para Flamengo.

Flamengo ingresa con otra actitud, presiona alto al PSG.

En marcha el segundo tiempo.

Termina el primer tiempo.

43' PT| Tarjeta amarilla para Vitinha en el PSG por falta a Bruno Henrique.

38' PT| Gol de Kvaratskhelia y PSG se adelanta ante Flamengo (1-0).

34' PT| Se retira lesionado Kan In Lee en su reemplazo ingresa Mayulu en el PSG.

32' PT| Tarjeta amarilla para Fabián Ruiz del PSG por una falta a Alex Sandro del Flamengo.

23' PT| Tarjeta amarilla para Jorginho y Alex Sandro en el Flamengo por dura falta contra Kan in Lee del PSG.

12'PT| Es todo del PSG quien domina el partido en territorio del Flamengo.

El VAR anula el gol del PSG.

9'PT| Hay gol del PSG, pero el VAR está revisando.

Presión alta del PSG ante Flamengo, los Sudamericanos saben cómo salir del enredo.

En marcha la final de la Copa Intercontinental entre Flamengo y PSG.

Todo listo en cualquier momento arranca el compromiso.

Los jugadores del PSG y el Flamengo saltan al campo de juego.

