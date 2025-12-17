¿Celos o contrato terminado? Violinista ya no aparece con Nodal y culpan a Ángela Aguilar

El entorno del cantante regional mexicano Christian Nodal vuelve a estar en el ojo del huracán. En esta ocasión, la protagonista de la polémica no es su esposa, Ángela Aguilar, sino uno de sus músicos: la violinista Esmeralda Camacho, quien se ha vuelto tendencia tras rumores de un supuesto despido motivado por celos.

El origen del conflicto: TikTok y la "química" en el escenario

La controversia inició en redes sociales, donde se viralizaron videos de presentaciones recientes del Pa'l Cora Tour. En los clips, usuarios señalaron una supuesta interacción "especial" o excesiva complicidad entre Nodal y Camacho.

La situación escaló cuando la periodista de espectáculos Inés Moreno afirmó que Ángela Aguilar habría exigido la salida de las violinistas del equipo. Según esta versión, la molestia de Aguilar surgió tras notar gestos de desaprobación de los músicos hacia ella durante los conciertos, publica Infobae.

Las tres versiones sobre la ausencia de Esmeralda Camacho

Hasta el momento, existen tres narrativas que intentan explicar qué está pasando realmente:

La presión de Ángela Aguilar: La teoría más popular en redes sostiene que la hija de Pepe Aguilar influyó directamente en el despido para alejar a la violinista de su esposo. Problemas administrativos: Una versión extraoficial sugiere que la salida de Camacho y otros músicos no tiene nada que ver con lo personal, sino con problemas logísticos relacionados con sus visados de trabajo. Cierre de ciclo laboral: El fin de un contrato estándar tras concluir una etapa de la gira.

La reacción de la violinista: "En la música confiaremos"

Tras días de silencio, Esmeralda Camacho reapareció en sus redes sociales con un mensaje sutil pero contundente. La músico publicó un video interpretando con su violín el tema “Mi mayor anhelo”, curiosamente una canción grabada recientemente por Nodal y Julión Álvarez.

“En la música confiaremos”, escribió Camacho en la descripción, frase que muchos fans han interpretado como una confirmación indirecta de que ya no forma parte del equipo de trabajo del sonorense.

Un matrimonio bajo la lupa

Este episodio se suma a un año de intensas críticas para la pareja Aguilar-Nodal. Los internautas no tardaron en comparar la situación con la de Cazzu, la rapera argentina y madre de la hija de Nodal, recordando la polémica ruptura que precedió al matrimonio de los artistas mexicanos.

Por ahora, ni Nodal ni Ángela Aguilar han emitido comentarios oficiales sobre el estatus laboral de su banda, manteniendo su postura habitual de ignorar los rumores de redes sociales.

