¿Por qué lo hizo? Aprehendido confesó el triple crimen en Abapó, según el abogado de las víctimas

El principal sospechoso del triple asesinato registrado en Abapó fue aprehendido y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde habría confesado su participación en el hecho, según informó el abogado de las víctimas, Carlos Arancibia.

Desde la Felcc Central, el jurista señaló que el sujeto ya prestó su declaración informativa ante las autoridades policiales.

“Sí, efectivamente, esta persona ya fue capturada y ha sido aprendida, la misma ha sido trasladada hasta la Felcc Central”, afirmó Arancibia al referirse a la situación legal del sospechoso.

Consultado sobre las condiciones en las que se produjo la aprehensión, el abogado indicó que aún no se cuenta con información oficial detallada; sin embargo, confirmó que el acusado reconoció el crimen durante su declaración.

“Él mismo ha prestado su declaración informativa y ha confesado el triple asesinato”, sostuvo.

Respecto al avance del proceso judicial, Arancibia informó que la audiencia de medidas cautelares está prevista para este miércoles a las 15:00, instancia en la que la defensa de las víctimas solicitará la detención preventiva del imputado.

“Como defensa de las víctimas vamos a pedir la detención preventiva”, precisó.

Sobre la relación entre el sospechoso y las víctimas, el abogado explicó que presuntamente se trataba de un casero. No obstante, cuestionó la versión de legítima defensa que habría manifestado el acusado.

“En su declaración él manifiesta supuestamente que lo hizo en defensa, pero los tiros fueron certeros y fueron en la cabeza”, concluyó.

