En el municipio de El Torno, en Santa Cruz, continúan las labores de ayuda y atención a las zonas afectadas por las inundaciones registradas en los últimos días. Continúa el envío de ayuda humanitaria a comunidades de difícil acceso en el Super Puma, transportando alimentos, insumos y personal médico.

Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz, informó que, si bien se avanzó en la evacuación y asistencia, aún queda mucho trabajo por realizar, especialmente en la reconstrucción y recuperación de las áreas afectadas. Según el último reporte, este miércoles se evacuaron 22 personas y se mantiene el traslado de ayuda médica y víveres.

Desde el sábado 13 de diciembre, la cifra de evacuados está cerca de superar las 600 personas. Paralelamente, continúan las atenciones médicas, así como las tareas de búsqueda, rescate y salvataje de personas que quedaron atrapadas tras las inundaciones.

La autoridad destacó la solidaridad del pueblo cruceño, que sigue colaborando con donaciones y apoyo a los damnificados. Cabe recordar que el pasado 17 de noviembre también se registraron severos daños en Achira, Samaipata, cuando el desborde de los ríos Piraí y Achira, producto de lluvias extraordinarias, provocó la destrucción de viviendas, puentes y anegamientos en áreas rurales. En aquella oportunidad, la ayuda de la población fue clave para asistir a las comunidades afectadas.



