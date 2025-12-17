Polémico: un alcalde ofrece 1.000 euros a mujeres que den a luz en el hospital de su ciudad

Una iniciativa tan llamativa como polémica sacudió el debate sanitario en Francia. El alcalde conservador de Saint-Amand-Montrond, Emmanuel Riotte, anunció que ofrecerá 1.000 euros en vales a cada mujer que dé a luz en el hospital de la ciudad, con el objetivo de evitar el cierre del servicio de maternidad.

El hospital enfrenta el riesgo de clausura porque registra menos de 300 nacimientos al año, el mínimo exigido por la normativa francesa para garantizar la viabilidad y seguridad del servicio. Según estimaciones médicas, en 2025 se alcanzarían apenas 226 partos, una cifra considerada insuficiente para mantener la experiencia clínica necesaria ante posibles complicaciones.

El incentivo se entregará en forma de vales canjeables en comercios locales, una estrategia que, además de sostener la maternidad, busca impulsar la economía del municipio y evitar que las familias deban trasladarse hasta Bourges, el hospital más cercano, ubicado a unos 40 minutos en automóvil.

Advertencia de los sindicatos médicos

La propuesta encendió las alarmas en el sector salud. Cuatro sindicatos médicos —que representan a anestesistas, obstetras, pediatras y médicos de urgencias— difundieron un comunicado conjunto en el que advirtieron que la iniciativa podría poner en riesgo la seguridad de los pacientes.

Los gremios remarcaron que un bajo volumen de partos no garantiza la experiencia suficiente para responder ante emergencias graves y subrayaron la importancia de contar con equipos interdisciplinarios activos y entrenados.

“Cuando escuché este plan pensé que era una broma. Me quedé impactado y preocupado. La seguridad de las madres y los bebés debe estar por encima de cualquier otra consideración”, afirmó Mathieu Brière, anestesista y portavoz sindical. Añadió que, si bien las maternidades pequeñas pueden tener buena reputación local, no siempre cuentan con la infraestructura necesaria para enfrentar complicaciones potencialmente mortales.

El plan del alcalde

Riotte defendió el llamado “bono por natalidad” argumentando que busca proteger a las familias y garantizar el acceso a un servicio esencial cerca de sus hogares. Desde la alcaldía sostienen que el cierre de la maternidad tendría un impacto negativo en la vida cotidiana de la población y en el sistema de atención local.

La propuesta surge en un contexto de reorganización sanitaria, donde el Estado francés impulsa la concentración de recursos en centros con mayor volumen de pacientes.

¿Por qué genera tanta polémica?

Para los médicos, la elección de una maternidad no debería estar influenciada por incentivos económicos, sino por criterios estrictamente sanitarios. Insisten en que mantener un servicio requiere un número mínimo de partos para asegurar experiencia, personal especializado y respuesta inmediata ante emergencias.

Mientras tanto, la maternidad de Saint-Amand-Montrond continúa operando, aunque su futuro sigue en duda.

