Imágenes desgarradoras: un perro permanece junto a su dueño abatido en el ataque de Bondi Beach

El brutal ataque armado ocurrido el pasado domingo en Bondi Beach, Australia, dejó decenas de víctimas y escenas que recorrieron el mundo. Una de las más estremecedoras es la protagonizada por Maui, un perro que fue captado en video custodiando el cuerpo sin vida de su dueño en medio del caos.

Las imágenes, que comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, muestran al boyero de Berna permaneciendo inmóvil junto al cuerpo de su dueño, mientras a su alrededor las personas huyen desesperadas y se escuchan disparos.

En otras secuencias, el animal aparece corriendo angustiado por el parque, ladrando y buscando refugio, mientras civiles se arrojan al suelo intentando ponerse a salvo.

De acuerdo con los registros audiovisuales, Maui se encontraba a escasos metros del presunto atacante, identificado como Sajid Akram, de 50 años, cuando decidió no abandonar a su dueño y permaneció junto a él, incluso en la línea de fuego.

Según informó The Sun, el video generó una fuerte conmoción internacional y motivó la intervención de Anne-Marie Curry, fundadora de Arthur and Co. Pet Detectives, una organización dedicada a la protección animal.

“Hay imágenes de Maui de pie junto a varias víctimas después de que su dueño recibiera un disparo. Estaba justo en la línea de fuego”, señaló Curry en declaraciones recogidas por news.com.au.

Inicialmente, la rescatista solicitó ayuda pública para localizar al perro y reunirlo con su familia. Poco después, se confirmó que el dueño de Maui fue una de las 15 personas que perdieron la vida durante el ataque, cuya identidad no fue revelada.

Según la reconstrucción de los investigadores, el hombre paseaba a Maui junto a otro perro y su esposa cuando comenzó el tiroteo. El segundo animal, un caniche blanco, resultó ileso.

Finalmente, Curry confirmó que, gracias a un trabajo conjunto entre vecinos y organizaciones comunitarias, el boyero de Berna fue localizado y quedó bajo el cuidado de la esposa de la víctima, cerrando así una de las historias más dolorosas y conmovedoras que dejó la tragedia.

